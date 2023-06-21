Госдума разрешила главам советов многоквартирных домов выступать в суде без доверенностей

Речь идет о случаях, когда такими полномочиями их наделило общее собрание собственников помещений

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который разрешает председателю совета многоквартирного дома (МКД) выступать в суде по делам, связанным с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг, без доверенностей в случае, если такими полномочиями его наделило общее собрание собственников помещений.

Документ внесла в Думу в январе 2023 года группа депутатов. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время председатель совета МКД на основании доверенностей собственников выступает в суде в качестве их представителя. При этом собрать со всех собственников в доме доверенности зачастую непросто.

Законопроектом предлагается внести в статью 161.1 Жилищного кодекса РФ изменения, которые позволят выступать председателю совета в суде на основании доверенностей "или, действуя без доверенности, в случае наделения его таким полномочием по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме", говорится в законопроекте.

Авторы документа подчеркивают, что принятие законопроекта позволит упростить и сделать более эффективным процесс защиты прав собственников в суде.