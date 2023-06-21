Большинство опрошенных граждан Молдавии выступили за досрочные выборы президента

Согласно исследованию Intellect Group, многие респонденты также не одобрили действия правящей Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Большинство граждан Молдавии не одобряют действий президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности и выступают за проведение досрочных президентских и парламентских выборов. Таковы данные опроса, которые представила в среду социологическая компания Intellect Group.

"За проведение досрочных выборов президента высказалось 50,8% респондентов, за парламентские выборы выступило 54,5% опрошенных. Таким образом, более половины респондентов ждут новых выборов и новых лиц в политике. Менее трети считают, что необходимо сохранить доверие нынешнему правительству Дорина Речана, в то же время сопоставимое меньшинство (30%) поддерживает идею дать нынешней оппозиции возможность сформировать свое правительство", - сказал на брифинге глава компании Ян Лисневский.

По его словам, опрос проводился с 15 по 19 июня, в нем по репрезентативной выборке приняли участие 1 056 человек из 83 населенных пунктов.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис - за два года семикратно выросли тарифы на газ, увеличились цены на электроэнергию, продукты питания и услуги. Это спровоцировало инфляцию, которая к концу года превысила 30% в годовом исчислении. С лета прошлого года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции, протестующие требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также возмущена решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.