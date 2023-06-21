В ТАСС представили книгу российского ученого, изучившего более 120 речей Зеленского

Автор книги Ольга Байша рассказала, что обнаружила три смысловых узла, на которых основан посыл Владимира Зеленского: Украина - форпост цивилизованного мира, Киев как форпост демократического мира, а также идея единства Украины - как внутреннего, так и в рамках западного мира

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресс-конференция, посвященная презентации книги "Война, мир и популистский дискурс на Украине" (War, Peace and Populist Discourse in Ukraine) и ее выходу на английском языке в международном научном издательстве Routledge, состоялась в пресс-центре ТАСС в Москве, издание представили его автор, доцент факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Ольга Байша, а также профессор, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

"Я делала исследование о том, как президент Украины [Владимир] Зеленский дискурсивно конструирует реальность и этот конфликт, который мы наблюдаем сегодня. Если говорить более предметно, я проанализировала 127 его речей, произнесенных с 24 февраля по 11 октября 2022 года. Все эти речи были обращены к иностранным, зарубежным аудиториям, и эту возможность ему предоставляли западные средства массовой информации, информационные платформы, которые, мы понимаем, контролируются политическими элитами", - сказала Байша.

По словам автора книги, она обнаружила три смысловых узла, на которых основан посыл Зеленского: Украина - форпост цивилизованного мира, Киев как форпост демократического мира, а также идея единства Украины - как внутреннего, так и в рамках западного мира. "Это крайняя степень популизма, которая уничтожает абсолютно все общие значения, которые могут объединить первую и вторую стороны конфликта. <...> Я говорю о том, что собственно этот внутренний антагонизм его речей по своей логике не предусматривает возможности нахождения не то чтобы общего языка, но, по крайней мере, не предусматривает возможности сесть за стол переговоров", - отметила исследователь.

Байша рассказала, что вторая часть ее книги посвящена анализу тех смыслов, которые были исключены из публичного дискурса на Украине, - в частности, идей оппозиционных деятелей и журналистов Олеся Бузины, Руслана Коцабы, Дмитрия Джангирова, Юрия Ткачева и других, рассуждавших о единстве народов России и Украины, а также не принимавших итоги переворота в феврале 2014 года в стране и последовавшие за ним события. "Когда я привношу эти смыслы, которые были стерты, то картина вырисовывается гораздо более богатая, то есть она начинает играть палитрой множества красок. И это дает возможность читателю хоть как-то представить сложность этого конфликта, уйти от этой популистской дихотомии", - подчеркнула она.

Выход книги и ее оценки

Байша призналась, что не ожидала, что ее книга об Украине выйдет на Западе, однако опыт публикации предыдущих ее исследований, их объективность и поддержка со стороны известных западных исследователей, в том числе политолога из Кентского университета (Великобритания) Ричарда Саквы, позволили книге о публичном дискурсе Украины появиться на полках зарубежных магазинов. "Я, конечно, была удивлена, что книгу напечатали, потому что она действительно очень радикально идет вразрез с тем нормализированным представлением о том, что происходит. Ведь академические исследования, к сожалению, в большинстве своем тоже во многом воспроизводят эту упрощенную мифологему, что это борьба добра и зла, борьба империи против маленького государства, которое стремится к демократии и независимости", - сказала она.

"У нее (Ольги Байши - прим. ТАСС) есть четкое представление о том, в какой теоретической парадигме она работает. Это очень серьезно воспринимается в большом ученом сообществе. <...> Академическая строгость, академическая серьезность, теоретическая актуальность - все эти вещи по-прежнему имеют значение", - сказал профессор университета Боулинг-Грин (США) и Института медиа НИУ ВШЭ Оливер Джозеф Бойд-Барретт в показанном на пресс-конференции видео.

В свою очередь главный редактор журнала "Логос" Валерий Анашвили в своем видеообращении предположил, что книга Байши может разойтись большими тиражами, потому что западная аудитория благодаря ей получит источник достоверной информации. "Политика в ведущих западных издательствах и в сообществах научных - изолировать Россию от мировой мысли. <...> Перед [российскими] издательствами стоит задача попытаться эту стену разрушить", - подытожил он.