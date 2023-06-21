В Тамбовской области выйдет серия сборников документов о детях Великой Отечественной войны

Их выпустят как в печатном, так и в электронном виде

ТАСС, 21 июня. Сборники документов "Война глазами детей", в которые войдет информация о жизни детей Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны, создадут в регионе в 2023-2024 годах. Сборники выпустят как в печатном, так в и электронном виде, сообщила ТАСС директор автономной некоммерческой организации "Тамбовское библиотечное общество" Людмила Пронина.

"Мы будем издавать серию сборников о жизни детей Великой Отечественной войны на основе архивных документов в традиционном и электронном виде. Планируем создать группы проекта в социальных сетях, где будет оперативно выкладываться вся новая информация, а также сайт проекта. Будем публиковать отдельные статьи о жизни разных людей, написанные на основе архивных документов и опубликованных статьях в газетах того времени, планируем записывать интервью с нашими жителями, которые помнят то время. Итоговый сборник выпустим в 2024 году", - сказала Пронина.

Публикации, видеозаписи создадут по проекту Тамбовского библиотечного общества "Война глазами детей". Он в 2023 году вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов и получит 2,9 млн рублей, объем софинансирования составляет 4,4 млн.

Издание будет содержать воспоминания, дневниковые записи, поэтическое творчество детей войны из Тамбовской области, а также фронтовые письма, личные дневники и фотографии. Собранный материал будет отражать повседневную жизнь детей военного времени, быт молодежи в детских домах, особенности эвакуации детей, организации их медицинского и санитарного обслуживания, отдыха и оздоровления. Также будет рассказано об участии детей в работе промышленных предприятий и сельском хозяйстве области.

Пронина добавила, что сборники сформируют на основе документов из Государственного архива социально-политической истории, где хранятся, в том числе фронтовые письма, личные дневники, фотографии. "Мы также включим в сборники публикации в газетах о детях войны, которые хранятся в библиотечных фондах, посмотрим, что выпускалось в период войны, связанное с подвигами детей", - пояснила она, подчеркнув, что также в проекте используют материалы из семейных архивов, для этого привлекут жителей региона.

Важным элементом проекта "Война глазами детей" станет проведение просветительско-патриотических мероприятий и вовлечение волонтеров. Итоговым мероприятием станет фестиваль воспоминаний военной поры "У войны не детское лицо" с участием самодеятельных песенных коллективов, детей войны, ветеранов. Будут работать музыкальные площадки, а также пройдут встречи с очевидцами войны.