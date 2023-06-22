22 июня, 01:07

В России хотят запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В случае превышения этого срока тепловым компаниям будет грозить отстранение от работы на 90 суток, сообщают "Известия"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор собирается запретить муниципальным властям отключать горячую воду ежегодно в период профилактических работ более чем на 14 дней на законодательном уровне. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на проект документа ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в 2021 году свою силу утратил СанПиН "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", в котором устанавливалось требование о том, что срок отключения воды в период профилактических работ не должен превышать 14 суток.

В ведомстве отметили, что, "учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу", было принято решение изменить санитарные требования, ограничив максимальный срок отключения горячей воды до 14 суток. Так как сроки в две недели носят лишь рекомендательный характер, эти временные рамки не всегда соблюдаются.

Газете также уточнили, что за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения тепловые компании могут понести ответственность в виде отстранения от работ на 90 суток. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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