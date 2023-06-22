В Приморье гастрономический фестиваль морского гребешка начнут с городского праздника

Для гостей мероприятия будет работать фотозона, состоится несколько розыгрышей, в программе заявлены парусная регата и кинопоказ

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль морского гребешка "На гребне!", который с 1 по 15 июля пройдет в 230 заведениях 40 регионов России, начнется во Владивостоке общегородским праздником. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Уличная часть фестиваля дальневосточного гребешка "На гребне!" пройдет 1 и 2 июля на Спортивной набережной Владивостока. Участие в мероприятии примут более 15 ресторанов города, которые представят варианты стрит-фуда из гребешка и других продуктов дальневосточной кухни", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет во Владивостоке в шестой раз. В это время рестораны-участники будут предлагать блюда с морским гребешком по специальной цене. Заведения предложат разнообразное меню: тяхан - жареный рис с гребешком, гобаджоу из гребешка, гребешок в цитрусовом соусе, эклеры с парфе из гребешка и еще десятки блюд. На городской площадке шеф-повара проведут мастер-классы и лектории, поделятся секретами приготовления моллюска, посоревнуются между собой в умении открывать гребешок на скорость. Также для гостей праздника будет работать фотозона, состоится несколько розыгрышей, в программе заявлены парусная регата и кинопоказ.