В Дагестане объявили три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама

Правительство региона постановило сделать 28, 29 и 30 июня нерабочими днями

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили выходными днями 28, 29 и 30 июня в связи с празднованием Курбан-байрама. Соответствующие постановление было подписано в четверг председателем правительства региона Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство РеспубликиДагестан постановляет: объявить 28, 29 и 30 июня 2023 года нерабочими праздничными днями", - говорится в постановлении, текст которого приводит пресс-служба правительства.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. В этом году Курбан-Байрам выпадает на 28 июня. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку.