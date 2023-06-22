Путин зажег свечу памяти в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Планируется, что президент осмотрит в том числе зал всенародного исторического проекта "Лица Победы", зал Памяти и скорби, а также экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин День памяти и скорби приехал в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, где зажег свечу памяти у мемориала "Скорбящая мать".

Планируется, что глава государства осмотрит несколько залов и экспозиций музея, среди которых зал всенародного исторического проекта "Лица Победы", зал Памяти и скорби, экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Экскурсию для президента проведет директор музея Александр Школьник.

Зал Памяти и скорби - центральный в музее, он посвящен миллионам граждан бывшего Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каждый год здесь проходит всероссийская акция "Свеча памяти", когда 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной, зажигаются свечи в память о погибших.

Проект "Лица Победы" - базы данных ветеранов фронта и тыла, информацию о которых будут передавать на вечное хранение в музей их потомки и земляки, - начался в декабре 2019 года. Он рассчитан на хранение более 150 млн историй.

Один из новых выставочных проектов музея - экспозиция "Zаветам Vерны" . Она собрала более тысячи реальных судеб героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции, истории об их мужестве, самоотверженности и любви к Родине. В этом зале можно написать и отправить письмо участнику спецоперации.

Экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" соединила передовые технологии с театром, музыкой, живописью, скульптурой. Москвичей, живших в столице в 1941 году, изображают персонажи - виртуальные (голограммы), статичные (восковые фигуры) и живые (смотрители залов, одетые в костюмы). По замыслу создателей экспозиции, таким образом создается эффект "машины времени", а посетители становятся очевидцами периода обороны Москвы.