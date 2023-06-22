Эксперт Минздрава сообщил о достаточном количестве в РФ оборудования для трансплантаций

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергея Готье, "есть российские аналоги того, что необходимо"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проблем с препаратами или медицинскими изделиями, необходимыми для проведения трансплантаций органов, в России нет. Об этом в четверг сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

"Мы работаем очень интенсивно, серьезно, все у нас есть, всего у нас хватает. Есть российские аналоги того, что необходимо. Нет у нас пока каких-то серьезных затруднений, которые невозможно было бы преодолеть", - сказал он в эфире телеканала "Доктор", отвечая на вопрос о влиянии санкций на сферу трансплантологии.

Готье отметил, что, благодаря хорошей организационной работе и системе донорства, средний срок ожидания сердца в Центре им. Шумакова составляет 50 дней. "За последние, наверное, 10 лет наша программа трансплантации сердца в Институте Шумакова достигла международного, небывалого уровня", - сказал он.

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова - главный трансплантологический центр Российской Федерации. Это крупное научно-клиническое учреждение, в котором оказываются все виды трансплантологической помощи и осуществляется наибольшее в стране количество пересадок жизненно важных органов, а клинические результаты трансплантаций соответствуют таковым в ведущих зарубежных клиниках.