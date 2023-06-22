В Крыму заявили, что восстановление Чонгарского моста займет максимум несколько недель

По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, необходимо закупить материалы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Полное восстановление Чонгарского моста между Херсонской областью и Республикой Крым займет не больше нескольких недель, сообщил в четверг министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала "Крым-24".

"Если мы берем в разговор полное восстановление мостового сооружения, пролета, который там поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку нужно заказать соответствующие материалы", - сказал Лукашенко.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, второй мост, попавший под удар украинской армии, был старый и уже не использовался. Автотранспорт перенаправляют по альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Как сообщил ТАСС Лукашенко, проблем с логистикой в регионе нет.