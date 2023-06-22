На Кубани на мемориальном комплексе перезахоронили останки неизвестных советских солдат

В урочище Поднависла за 10 лет перезахоронили 163 бойца

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Церемония перезахоронения обнаруженных поисковиками останков пяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в четверг на мемориальном комплексе в урочище Поднависла в Краснодарском крае по случаю Дня памяти и скорби. Об этом сообщил ТАСС командир поискового отряда "Волчьи ворота", который входит в состав краснодарского регионального отделения "Поискового движения России", Николай Пахомов.

"В этом году исполняется вот уже 10 лет, как начали перезахоранивать останки обнаруженных советских воинов на территории мемориального комплекса в урочище Поднависла города Горячий Ключ, можно подводить определенные итоги. За 10 лет здесь перезахоронены в общей сложности 163 бойца, личности 23 из них были установлены. Сегодня состоялась церемония перезахоронения останков пяти неизвестных советских солдат, найденных в 2022-2023 годах в ходе поисковых экспедиций", - сказал он.

Пахомов уточнил, что установить их личности не удалось, при них не были обнаружены посмертные медальоны или какие-либо иные именные предметы, которые в подобных случаях помогают поисковикам идентифицировать погибшего. Он также отметил, что в последние годы тактика проведения поисковых работ меняется, останки погибших все чаще обнаруживают без личных вещей.

"Еще 10 лет назад нам помогали многие ветераны Великой Отечественной войны, участники военных действий, дети войны. Они знали, где примерно происходили какие-то события, где могли похоронить того или иного погибшего, как говорится "под фанерною звездой". Можно было обратиться, спросить, сейчас фактически большая часть уже ушли из жизни, такой помощи уже нет, сложнее стало работать. Но поисковики не теряют надежду, мы знаем, что погибших бойцов еще очень много лежат непогребенными, как это полагается", - добавил собеседник агентства.

В церемонии перезахоронения приняли участие глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, поисковики, представители силовых структур Краснодарского края и казачества. По словам Пахомова, на территории мемориального комплекса в Поднависле захоронены останки погибших бойцов 30-й иркутской дивизии, 395-й стрелковой дивизии (шахтерской), 76-й бригады морской пехоты, 277-го стрелкового полка внутренних войск НКВД.

Попытки захвата стратегически важных портов Краснодарского края немцы предпринимали на разных этапах Великой Отечественной войны. Осенью 1942 года одна из линий обороны проходила в окрестностях Горячего Ключа. Советские солдаты смогли выстоять в решающих боях за выходы к Черному морю и не дать противнику прорваться. Первый памятник в Поднависле был установлен в январе 1983 года, к 40-летию освобождения Горячего Ключа от немецко-фашистских захватчиков, в июне 2000 года здесь официально открыли мемориальный комплекс.

О памятной дате

22 июня 1941 года фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1 418 суток, демографические потери СССР составили около 27 млн человек. В стране было разрушено более 1,7 тыс. городов и поселков городского типа, свыше 70 тыс. деревень, уничтожено 32 тыс. заводов, фабрик и других промышленных предприятий.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, в ходе которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года. С лета 1942 года Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.