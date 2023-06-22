Поезда МЦД-1 и Белорусского направления МЖД опаздывают из-за поврежденного кабеля

Кабель повредили в районе станции Кунцевская

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Электропоезда МЦД-1 и Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за поврежденного кабеля. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В 15:44 в районе станции Кунцевская сторонней организацией при проведении работ был поврежден кабель. В связи с этим на 40 минут было приостановлено движение поездов МЦД-1 и Белорусского направления в обе стороны", - говорится в сообщении.

Также в МЖД заверили, что в настоящее время движение поездов частично восстановлено, но поезда следуют со значительным отставанием от графика.

"На месте работает бригада железнодорожников. Причины произошедшего устанавливаются. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все возможные меры для сокращения времени опоздания поездов", - заключили в пресс-службе.