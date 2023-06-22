В Москве провели памятную акцию "Никто не забыт, ничто не забыто"

В рамках акции 1 418 участников выстроились на бульваре перед памятником маршалу Рокоссовскому и зажгли электронную свечу, которую передавали друг другу - от первого участника и до последнего

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Активисты приняли участие в акции "Никто не забыт, ничто не забыто" у памятника маршалу Рокоссовскому в Москве в День памяти и скорби. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"У памятника маршалу К. К. Рокоссовскому 22 июня активисты молодежного сообщества "STOлица" и Проектного офиса "Молодежь Москвы" провели памятную акцию "Никто не забыт, ничто не забыто". 1 418 участников выстроились на бульваре перед памятником и зажгли электронную свечу, которую передавали друг другу - от первого участника и до последнего", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в память о каждом дне войны передача свечи сопровождалась звуком метронома. Памятная акция завершилась возложением цветов к памятнику маршалу Рокоссовскому.

День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.