В Прикамье с 1 июля намерены ввести экологический сбор за посещение природных территорий

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрия Белановича, стоимость сбора составит 100 рублей с посетителя

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Экологический сбор за посещение природных территорий вводится в Пермском крае с 1 июля. Сумма сбора составит 100 рублей с человека, сообщил в четверг министр природных ресурсов и экологии Прикамья Дмитрий Беланович в ходе заседания правительства региона.

"Уникальность природы края привлекает туристов со всей России. С 1 июля будет введен экологический сбор за посещение природных территорий. Стоимость сбора составит 100 рублей с посетителя. Платность посещения природных территорий вводится с целью их дальнейшего развития: все средства будут направлены на благоустройство объектов, усиление там охраны, также мы взяли на себя задачу оснастить самые труднодоступные места сотовой связью", - рассказал Беланович.

По словам министра, плата не будет взиматься с детей школьного и дошкольного возраста, детей-сирот, малоимущих граждан, многодетных семе, пенсионеров, ветеранов боевых действий и участников СВО, а также участников добровольческих акций и волонтеров на таких территориях. "Получить разрешение можно будет удаленно, направив заявление на электронный адрес нашей "Дирекции особо охраняемых природных территорий", также можно будет лично обратиться в офисы и визит-центры, разрешение автоматически будет направляться на почту посетителя", - пояснил Беланович. Он также добавил, что сейчас прорабатывается возможность получения билета через госуслуги.

Кроме того, по данным Минприроды Прикамья, каждый посетитель природных территорий, независимо от категории, с 1 июля должен будет заполнить специальную форму. "Информация будет автоматически направляться в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Это позволит повысить безопасность туристов на уникальных природных объектах и оперативно реагировать на нестандартные ситуации", - добавил министр.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Прикамья, площадь региона, покрытая лесами, составляет более 12 млн га, из них 1,4 млн га - это региональные особо охраняемые природные территории (ООПТ), 3,7 млн га - горные массивы, более 530 тыс. га - биологические заказники, на территории которых запрещена любая хозяйственная деятельность, также в крае протекает 29 тыс. км рек.