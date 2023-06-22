В Австрии на советском захоронении посадили клены в День памяти и скорби

Мероприятие состоялось в городе Шпитталь-ан-дер-Драу

ШПИТТАЛЬ-АН-ДЕР-ДРАУ /Австрия/, 22 июня. /ТАСС/. Церемония посадки кленов в рамках международной акции "Сад памяти", посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, в третий раз прошла в Австрии. В этом году мероприятие состоялось в городе Шпитталь-ан-дер-Драу (федеральная земля Каринтия), где погребены около 6 тыс. советских граждан, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие, организованное Российским центром науки и культуры в Вене и посольством РФ в Австрии, началось с поминального молебна, после которого участники возложили цветы к обелиску и приступили к посадке деревьев.

"Я очень благодарна, что меня пригласили на акцию. Как любой человек, у которого на войне погиб родственник, я чувствую желание отдать долг памяти погибшим из моей семьи", - рассказала ТАСС участница акции по имени Тамара.

Первый нацистский лагерь появился в Шпиттале-ан-дер-Драу осенью 1939 года. В ноябре 1941 года туда была направлена первая группа советских военнопленных из 636 человек. Некоторые узники погибли еще при перевозке: по статистике, более 10% советских военнопленных прибывали в лагеря мертвыми. До лета 1942 года в лагере содержались только советские военнопленные.

Умерших при транспортировке в Шпитталь-ан-дер-Драу, а затем огромное количество погибших в лагере от нечеловеческих условий содержания и эпидемии тифа хоронили на двух участках соседнего леса.

Лагерь был освобожден 9 мая 1945 года. О нем сейчас напоминают две братские могилы с красными звездами на обелисках и улица, получившая название "Лагерштрассе".

Об акции

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память 27 млн человек, погибших во время Великой Отечественной войны. Акция проводится АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".