Челябинск, Омск и Самара стали самыми солнечными городами России весной

Согласно данным аналитиков "Яндекс.Погоды", самыми пасмурными городами стали Красноярск, Воронеж и Новосибирск

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Челябинск, Омск и Самара стали самыми солнечными городами России по итогам прошедшей весны. К такому выводу пришли аналитики "Яндекс.Погоды", изучившие данные метеонаблюдений за период с марта по май, исследование есть в распоряжении ТАСС.

Так, в Челябинске за этот период было зафиксировано 63 ясных дня, в Омске - 57 дней, в Самаре - 53 дня. При этом самыми пасмурными городами стали Красноярск - 40 дней без солнца, Воронеж - 36 дней и Новосибирск - 33 дня.

Дождь весной чаще всего шел в Ростове-на-Дону - 41 день, Воронеже - 30 дней и Москве - 28 дней. По данным сервиса, в целом в Москве весной выпало три месячных нормы осадков - 147 мм. Больше выпало только в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. А меньше всего - в Челябинске, Екатеринбурге и Омске.

Метеорологическая весна первой пришла в Волгоград и Ростов-на-Дону: здесь температура поднялась выше 0 градусов еще в феврале. А самым снежным городом стал Красноярск, его жители застали последний снегопад 13 мая.