В Госдуму внесут проект о запрете изымать купленное по соцконтракту имущество

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин пояснил, что такая инициатива поможет в том числе пресечь мошеннические схемы

МОСКВА, 23 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") внесет в пятницу в палату парламента законопроект о запрете изымать имущество, которое приобретено по социальным контрактам для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Предлагается дополнить новым положением статью 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ (имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам).

"В этом законопроекте речь идет о случаях, когда человек, имея долговые обязательства перед кредитными организациями, получает те или иные средства на приобретение имущества по социальному контакту для осуществления предпринимательской деятельности, зачастую в том числе и для того, чтобы рассчитаться с долгами, а государство у него изымает это имущество или часть его на сумму, эквивалентную задолженности. В итоге и соцконтракт обесценивается, и государство не получает прибыли в виде налогов с предпринимательской деятельности", - сказал Демин.

Глава комитета Госдумы пояснил, что сама идея законопроекта родилась после обращения гражданина в его адрес. "У человека были долги, он взял социальный контракт для того, чтобы начать свое дело и как раз выйти из долговых обязательств. На средства социального контракта он купил оборудование для предпринимательской деятельности, но сразу же долги погасить не успел. И после получения социального контракта у него изъяли это имущество. Получается, что, с одной стороны, государство дало деньги, чтобы помочь, а с другой - тут же забрало все, что на эти средства куплено", - добавил парламентарий.

Демин считает, что тут появляется почва и для мошеннических схем, когда человек, имеющий кредитную задолженность, может вступить в сговор с чиновниками, определяющими судьбу таких соцконтрактов, для списания долгов за счет этих средств, которые могли быть направлены на развитие бизнеса.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.