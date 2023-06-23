Монтаж конструкций нового храма на юго-востоке Москвы завершится до конца года

Храм рассчитан на 790 прихожан

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские строители планируют завершить до конца года монтаж конструкций нового православного храма в честь святого Апостола Андрея Первозванного в столичном районе Люблино, что на юго-востоке мегаполиса. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Сейчас на объекте возводятся наружные и внутренние стены, в текущем году планируется завершить монтаж конструкций храма", - сказал Левкин. По его словам, в основу образа принята стилистика самобытной архитектуры раннемосковских храмов XV-XVI веков. "Храм рассчитан на 790 прихожан, здание однокупольное с тремя апсидами, бесстолпное с монолитными сводами кресчатого типа", - уточнил глава ведомства.

Как пояснили в пресс-службе департамента, проект храма предполагает оборудование в подвальной части зала приходских собраний, подсобных и инженерно-технических помещений. На первом этаже будет молельный зал, алтарная часть и технические помещения.

В ведомстве также напомнили, что работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"На данный момент при участии департамента градостроительной политики города Москвы в рамках реализации программы введено в эксплуатацию 99 объектов, в том числе восемь на территории Юго-Восточного административного округа", - заключили в департаменте.