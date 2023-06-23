Краснов заявил о недопустимости равнодушного отношения властей к проблемам семей военных

Генеральный прокурор назвал поддержку таких семей важнейшей государственной задачей

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Некоторые обращения семей мобилизованных россиян до сих пор не рассмотрены чиновниками должным образом, это недопустимо, заявил в пятницу генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В Оренбурге во время личного приема граждан к генпрокурору обратилась местная жительница - супруга участника СВО, который в настоящее время проходит лечение после ранения. Их дом сгорел в апреле 2022 года, однако вопрос о постановке на жилищный учет местными властями до сих пор не решен. Супруги воспитывают двоих детей. "Мне известно, что есть и ряд других обращений семей мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли. Обращения не рассмотрены должным образом", - сказал Краснов.

Генпрокурор назвал поддержку семей военных важнейшей государственной задачей. "Люди, обратившись за помощью в тяжелой жизненной ситуации к уполномоченным должностным лицам, вместо внимательного отношения порой сталкиваются с равнодушием чиновников. Это недопустимо", - заявил генпрокурор.