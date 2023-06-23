В новый сервис-центр АМПП в Текстильщиках поступило более 400 обращений за месяц

В частности, в сервисном центре можно подать заявление, получить решение по запросам и другие услуги "Московского паркинга"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 400 раз обратились по вопросам платных парковок в сервисный центр на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) за первый месяц его работы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ("АМПП").

"Уже месяц услуги "Московского паркинга" предоставляют на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (выход №8). За это время по вопросам платных парковок туда обратились более 400 раз", - значится в сообщении.

Работники предоставляют в этом сервисном центре следующие услуги "Московского паркинга": подача заявлений, получение решений по запросам, консультация по способам оплаты парковок, получение и обжалование постановлений, консультация по выдаче парковочных разрешений. Кроме того, с этими вопросами можно обратиться в сервисные центры на станциях БКЛ "Кунцевская" и "Проспект Вернадского" с 08:00 до 20:00 каждый день.

"Также услуги "Московского паркинга" можно получить онлайн - i.transport.mos.ru/dt_online", - заключили в пресс-службе.