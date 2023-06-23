VK покажет вертикальный сериал, проведет лекции и косплей-шоу ко Дню молодежи

Гости мероприятия смогут познакомиться с сервисами и проектами компании, поучаствовать в конкурсах и других активностях

МОСКВА, 23 июня./ТАСС/. Компания VK в преддверии Дня молодежи покажет приключенческий мини-сериал, проведет лекции и косплей-шоу в регионах РФ.

"VK выступит генеральным партнером фестиваля "День молодежи", который пройдет 24 июня в 15 регионах страны. Гости мероприятия смогут познакомиться с сервисами и проектами VK, поучаствовать в конкурсах и других активностях, а также услышать лекции от экспертов компании. Трансляция фестиваля будет доступна в сообществе мероприятия "ВКонтакте", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Также VK покажет вертикальный мини-сериал "В активном поиске" в сервисе "VK Клипы", в котором на протяжении 12 серий главный герой Валера будет пробовать разные профессии и пытаться найти свой путь, пояснили в пресс-службе. В актерском составе - певица IOWA, актер Станислав Ярушин, блогеры Ян Дилан, Наташа НГТВ, Настя Бэдбарби, Ваша Маруся, Руслан Сабельгера, танцовщик Дмитрий Красилов и другие. Первая серия уже доступна к просмотру эксклюзивно в "VK Клипах".

Также в пяти городах фестиваля "День молодежи" - Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде - будут организованы технологичные стенды "VK Место встречи". Там можно пройти викторины от "VK Музыки" и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики в зоне "VK Клипов" и найти пару с помощью сервиса "VK Знакомства". На мероприятиях с лекциями и мастер-классами выступят эксперты компании. VK также поддержит соревнование для молодых журналистов "МедиаКросс": главным призом для лучших участников станет экспедиция в один из регионов России в рамках проекта о путешествиях по стране "Места".

В дополнение к этому на центральной площадке фестиваля в Нижнем Новгороде состоится косплей-шоу, отметили в пресс-службе. Посетители фестиваля встретят персонажей игр Dota 2, Lost Ark, Street Fighter, Mortal Kombat, League of Legends и Genshin Impact. Косплееры представят свои образы на сцене в 13:30, 15:45 и 17:30 мск, а затем пообщаются с гостями на стенде VK.