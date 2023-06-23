Фотовыставка об истории Северной войны открылась на Цветном бульваре в Москве

На изображениях представлены экспонаты из Оружейной палаты, а также предметы, которые хранятся в фондах и сейчас недоступны широкой аудитории

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фотовыставка Музеев Московского Кремля "Великие победы Российской империи: Петр I и Карл XII" открылась в пятницу на Цветном бульваре. В экспозиции представлены портреты Петра I и Карла XII, изображения оружия монархов и военных знамен, передает корреспондент ТАСС.

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей и главными героями Северной войны, которая произошла между Россией и Швецией в 1700-1721 годы. На изображениях представлены экспонаты из Оружейной палаты, а также предметы, которые хранятся в фондах и сейчас недоступны широкой аудитории. Также на бульваре можно увидеть портреты обоих монархов, кортики, принадлежавшие Петру I и князю Меншикову, шведское оружие и нагрудные знаки, а также военные знамена и наградные медали.

"Оружейная палата Московского Кремля стала местом хранения первых трофеев. Именно в Москве Петр I отмечал серьезные победы Северной войны. <…> Петровское время для нас считается очень важным, поскольку именно с этого момента появляется как таковая традиция хранения трофеев", - сообщил на торжественном открытии куратор выставки Василий Новоселов.

Выставка представлена на Цветном бульваре с 22 июня по 16 июля, 17 июля - 16 августа на Тверском бульваре, 17 августа - 6 сентября на Никитском бульваре.