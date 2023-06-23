В Подмосковье разработали методические рекомендации по интерьеру школ

Ключевыми факторами при разработке проекта интерьеров школы являются концепция, колористическое решение, наполнение и меблировка

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Методические рекомендации по внутреннему обустройству типовых помещений школ разработали в Московской области. Документ включает рекомендации по обустройству пространств и дизайн-концепциям, сообщила в пятницу пресс-служба Мособлархитектуры.

"Мособлархитектура разработала методические рекомендации по внутреннему обустройству типовых помещений общеобразовательных организаций на территории региона. Документ включает рекомендации по организации пространств, конструктивным и художественным решениям в интерьерах, дизайн-концепции и конкретные рекомендации практического применения, дополненные иллюстрациями, а также примеры экологичных и долговечных отделочных материалов российских производителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно документу, ключевыми факторами при разработке проекта интерьеров школы являются концепция, колористическое решение, наполнение и меблировка, навигация и организация пространства, эргономичность, освещение, создание целостной композиции.

"Мы продолжаем работать над повышением комфорта и совершенствованием качества интерьеров социальных объектов Московской области с учетом всех современных требований образования. Мособлархитектура разработала новые методические рекомендации для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков. Использование рекомендаций, в первую очередь, поможет дополнить учебное пространство новыми функциональными возможностями и расширить его спектр использования, создать для школьников Подмосковья комфортную образовательную среду", - привели в тексте слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Варианты концепций

Он добавил, что рекомендации применяются при новом строительстве и реконструкции бюджетных объектов образования региона и входят в состав конкурсной документации на выполнение работ и оказанию услуг по проектированию и строительству таких объектов. В пресс-службе также пояснили, что методические рекомендации содержат три варианта концепций дизайн-проектов для всех школьных помещений.

"Огромную роль в интерьере, конечно, играет цвет, особенно когда речь идет об оформлении детских образовательных учреждений. Дизайн интерьера должен соответствовать законам цветовосприятия и детской психологии. Недопустимо случайное использование цвета, монотонность или наоборот пестрота. Рекомендуется использовать колористическую палитру, построенную на светлых, разбеленных оттенках. Безусловно, оформление интерьера школ должно быть не только эстетичным, но и продуманным. В методических рекомендациях большое внимание уделено формированию гибкой образовательной среды за счет внедрения разных "инструментов": трансформируемые перегородки, модульная и мобильная мебель, акустические звукоизолирующие панели и перегородки, интерактивные поверхности и др", - процитировали в материале главного архитектора Подмосковья Александру Кузьмину.