Модуль ПсковГУ о событиях Великой Отечественной войны внедрили 480 российских вузов

В регионе также издали документальную книгу на основе архивных материалов и перевели ее на английский язык

ПСКОВ, 23 июня. /ТАСС/. Опорный вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ) по проекту "Без срока давности" разработал одноименный образовательный модуль на основе редких архивных документов, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны, сейчас он внедрен в обязательную программу в 480 российских вузах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пленарном заседании Слета региональных поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, который проходит в Пскове.

"Наш Псковский государственный университет реализует проект "Без срока давности". На основе архивных материалов составили учебно-образовательный модуль по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Согласовали этот вопрос с министром [науки и высшего образования РФ] Валерием] Фальковым, и сегодня этот образовательный модуль внедрен в обязательную программу 480 вузов нашей страны. Поэтому наша работа, результаты расследований становятся известны десяткам тысяч российских студентов", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что в Псковской области издали документальную книгу на основе архивных материалов о событиях Великой Отечественной войны и перевели ее на английский язык. "Когда к нам европейские гости приезжали, мы всегда дарили эти книги. И с большим интересом получали потом обратную связь. Они с [большими] глазами рассказывали, что они ничего про это не знали и признавали, что спорить с нашей версией событий, которые происходили, просто невозможно. Такой информации на Западе нет, она просто заблокирована", - отметил губернатор.

По его словам, благодаря такой работе "наши соотечественники получают хорошую прививку от западной лжи, манипуляций, подмены фактов". "У нас никогда не будут забыты зверства нацистов, преступления в отношении нашего народа. Мы делаем все, чтобы имена героев никогда не были преданы забвению. Этот опыт мы стараемся распространять на другие регионы", - сказал Ведерников.

Псков в годы войны

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немецких войск - линия "Пантера".