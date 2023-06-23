В Шебекине райбольница приняла около 100 пациентов после восстановления от обстрелов ВСУ

На территории хирургического корпуса прием ведут педиатр, лор, хирург, терапевт, врач-реаниматолог и другие специалисты

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Центральная районная больница в Шебекине Белгородской области за первые дни работы приняла около 100 пациентов. После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины прием шебекинцев возобновился 21 июня, сообщила в пятницу журналистам главный врач ОГБУЗ "Шебекинская ЦРБ" Олеся Нестеренко.

"За предыдущие двое суток порядка 70 человек обратилось, сегодня уже где-то человек 30 пришли, то есть с каждым днем поток пациентов возрастает", - сказала она.

Нестеренко отметила, что медики работают на территории хирургического корпуса. Там ведут прием педиатр, лор, хирург, терапевт, врач-реаниматолог и другие специалисты. "Мы постарались максимально перекрыть весь спектр возможных медицинских услуг, которые можно оказывать здесь жителям, на месте", - сказала главврач. Среди жалоб - обострение хронических заболеваний, различные травмы, перевязка, укусы собак, плановые визиты, например, к акушеру-гинекологу. Если пациентам требуется госпитализация, их направляют в медучреждения Белгорода.

Нестеренко добавила, что фасад здания райбольницы, поврежденный в результате обстрелов, планируют полностью отремонтировать в течение ближайших трех недель.

1 июня в Шебекинском округе зафиксировали более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей начали вывозить в пункты временного размещения в пяти муниципалитетах области, часть - переехала в регионы ЦФО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 июня сообщил, что, предварительно, в Шебекино более 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов получили различные повреждения.