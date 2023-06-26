"Севмаш" запустил образовательную судостроительную программу "Корабелы будущего" для детей

Программа является продолжением обучения школьников, принимавших участие в судостроительной смене во Всероссийском детском центре "Орленок"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Севмаш" (входит в ОСК) открыл образовательную судостроительную программу для школьников "Корабелы будущего" в "Кванториуме". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Севмаша".

"Профориентационный проект реализуется на базе северодвинского детского технопарка. 15 школьников в возрасте от 12 до 16 лет из Северодвинска и Архангельска познакомятся с наукоемкими технологиями, которые используются при строительстве атомных подводных кораблей", - говорится в сообщении.

Там отметили, что программа является продолжением обучения школьников, принимавших участие в судостроительной смене во Всероссийском детском центре "Орленок", организованной "Севмашем" и Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ). Обучение пройдет с 26 по 30 июня, ребята познакомятся с технологиями виртуальной реальности (VR).

"В течение недели участники будут создавать приложения VR с 3D-моделью подводной лодки, занятия пройдут в формате "проектных офисов". Школьники будут работать в командах по направлениям "Дизайнеры", "Медиа", "Программисты", "3D-художники", "Спикеры". Во время экскурсии на крупнейшее судостроительное предприятие России - "Севмаш" - участники программы узнают, где и как на современном производстве применяется VR, им покажут, как высокотехнологичные наукоемкие технологии используются при строительстве атомных подводных кораблей", - сообщили в "Севмаше".

По словам начальника отдела технического обучения "Севмаша" Павла Фалева, цель проекта - показать корабелам будущего, что на предприятии занимаются разработкой научных и производственных технологий, а у молодежи есть возможность реализовывать творческий потенциал. "Такие образовательные программы с использованием современных информационных технологий способствуют повышению у школьников интереса к техническим специальностям, а самое главное, они увидят результат своего труда", - сказал он.

Первая подобная смена проходила в прошлом году. С помощью 3D-принтера школьники сделали макет "Севмаша", который повторял цикл создания подводных кораблей от поступления металла до спуска на воду.