В Саратовской области на горнолыжном курорте к зиме 2023 года появится глэмпинг-клуб

По словам министра инвестиционной политики региона Александра Марченко, реализация проекта начнется в июле

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Современный глэмпинг-клуб появится в Хвалынском районе Саратовской области к зиме 2023 года. Реализация проекта начнется в июле, сообщил ТАСС министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

"В прошлом году мы приняли решение развивать на территории региона современную форму экотуризма - глэмпинги. Первые три площадки определены - это Хвалынский район, утес Степана Разина в Красноармейском районе и Марксковский район. В июле начнется реализация проекта в Хвалынске, к зиме мы рассчитываем, что он будет готов", - отметил собеседник агентства.

По словам министра, рядом с хвалынскими термами и горнолыжным курортом компания "Синергия" построит 15 барнхаусов, которые будут работать круглый год. Объем инвестиций составит почти 70 млн рублей. "В следующем году планируем реализовать подробный проект на утесе Степана Разина", - добавил Марченко.

Как сообщалось ранее, спрос на отдых в Саратовской области растет. Зимой загрузка гостиниц, турбаз, санаториев, горнолыжных объектов достигает 100%.