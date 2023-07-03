Прием заявок на участие в конкурсе "Экспортер года" продлен до 12 июля

Компании-экспортеры проявляют большой интерес к Всероссийскому конкурсу "Экспортер года". В связи с этим Российский экспортный центр, организатор мероприятия, продлил сроки приема заявок на участие до 12 июля 2023 года

"Региональные компании, и особенно небольшие экспортеры, очень активно подают заявки. Я уверена, что в этом году нас ждет напряженная борьба за звание лучшего экспортера страны во всех номинациях", - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Экспорт растет

Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются экспортом несырьевых неэнергетических товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

"Несмотря на санкции, мы видим, что несырьевой неэнергетический экспорт продолжает показывать положительную динамику. Это заслуга тех компаний, которые, несмотря на сложные условия, продвигают и свои интересы, и интересы страны на внешних рынках", - подчеркивал в прошлом году первый зампред Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов на церемонии награждения победителей и лауреатов "Экспортера года".

Согласно промежуточным итогам заявочной кампании, в этом году самыми активными стали предприниматели из Санкт-Петербурга, Свердловской, Владимирской, Нижегородской, Саратовской, Московской, Орловской и Калужской областей, Республики Чувашия и Краснодарского края. Более 50% экспортеров, подавших заявки на участие, сделали это впервые. И более 90% от общего числа заявителей - это малые и средние предприятия (МСП) и индивидуальные предприниматели (ИП).

© Пресс-служба Российского экспортного центра

"Участие в конкурсе дает мне возможность расширить границы взаимодействия, открыть новые рынки. Это, в свою очередь, подтолкнет к модернизации производства", - считает индивидуальный предприниматель Артур Пельмегов, лауреат премии "Экспортер года".

Своими мыслями делились и другие лауреаты и победители прошлых конкурсов "Экспортер года". По словам генерального директора ООО "Парабола" Антона Скоробогатова, победы в конкурсе имеют огромное значение для всей команды предприятия. Глава компании "Свеза" Анатолий Фришман с ним согласен: "„Свеза“ не первый год принимает участие в конкурсе и очень ценит мнение экспертов, которые выбирают нашу компанию среди других достойных претендентов".

"Выход на экспорт - сложная задача, и признание экспортных достижений компаний на конкурсе „Экспортер года“ означает, что мы с ней справились", - поддерживает коллег по конкурсу индивидуальный предприниматель Джамбулат Межидов.

Участвовать бесплатно

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. В настоящее время конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России. Принять в нем участие можно бесплатно.

Конкурс проходит в два этапа. На первом выбирают победителей в каждом из федеральных округов. В 2023 году он продлится до конца сентября. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, определяют лучших на федеральном уровне. Церемония награждения пройдет в октябре на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Ожидается, что в нем примут участие первые лица государства.

© Пресс-служба Российского экспортного центра

В 2023 году премия "Экспортер года" вручается в 20 номинациях. В основных - "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия", "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года" - будут определены победители отдельно среди МСП и ИП и отдельно среди крупных компаний.

Кроме того, есть дополнительные номинации: "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Новая география" для крупного бизнеса и еще три для МСП - "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Последняя номинация введена в этом году.