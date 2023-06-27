Матвиенко заявила, что историю в школах надо преподавать правдиво

По словам спикера Совета Федерации, работа над таким учебником в настоящее время ведется

УФА, 27 июня. /ТАСС/. История в школах должна преподаваться правдиво, объективно и честно, работа над таким учебником в настоящее время ведется, сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта "Поезд Памяти" в Уфе.

"Считаю, что историю должны преподавать в школах правдивую, объективную и честную. Сейчас такая работа над учебником истории ведется, причем пишут его, естественно, не чиновники, не бюрократы. Пишут настоящие историки, ученые и патриоты Отечества", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в истории любого государства были как светлые, так и мрачные страницы. "Обо всем надо писать правдиво и честно", - подчеркнула Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, оппоненты России в настоящее время делают основную ставку на разрушение веры, памяти, традиций и культуры российского народа. "Отсюда эта просто средневековая борьба со всем русским. Отсюда эта русофобия, отмена русской культуры. Но даже в самые дикие времена ничего такого не происходило", - подчеркнула Матвиенко.