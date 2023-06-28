В Италии в 2022 году число нуждающихся увеличилось на 12,5%

В значительной степени это связано с ростом в стране числа лиц с украинским гражданством, сообщает итальянское отделение католической благотворительной организации Caritas

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Число людей, обращающихся за помощью в благотворительные организации в Италии, выросло в 2022 году на 12,5% по сравнению с 2021 годом, что преимущественно связано с увеличением числа украинских беженцев. Такие данные во вторник распространило итальянское отделение католической благотворительной организации Caritas.

"По сравнению с 2021 годом на 12,5% выросло число людей, которым была оказана помощь, что в значительной степени связано с ростом числа лиц с украинским гражданством, - говорится в докладе. - Число лиц с гражданством Украины, которым была оказана поддержка, возросло с 3 391 до 21 930". В целом доля иностранцев, которым была оказана помощь, составляет 59,6% (55% - в 2021 году).

Отмечается, что всего в прошлом году Caritas помогла в Италии 256 тыс. человек. Более половины - почти 52% - живут на севере, 27% - в центральной части страны и 21,1% - на юге. В благотворительной организации добавили, что фиксировались также частые обращения от людей с "низкооплачиваемой и нестабильной" работой. Число бездомных, обратившихся в 2022 году в центры организации, составило почти 28 тыс., что на 16% больше, чем в 2021 году.