Почти половина опрошенных россиян не готовы отказаться от фастфуда

При этом 34% респондентов заявили, что основной опасностью такой еды является риск ожирения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян испытывают удовольствие от фастфуда и не готовы отказаться от него. Об этом говорят данные опроса "Альфастрахование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"44% опрошенных россиян испытывают удовольствие от фастфуда и не готовы отказаться от него. Каждый пятый россиянин ест фастфуд хотя бы раз в неделю, а 39% убеждены, что отнести его к вредным привычкам можно лишь в том случае, если человек регулярно питается им", - указано в исследовании.

Отмечается, что половина участников исследования не придерживается никаких диет. Только 10% выступили за правильное питание, 7,9% едят все, но устраивают разгрузочные дни, 6% - не ограничивают себя ни в чем.

Каждый третий россиянин не считает фастфуд вредной привычкой. Только 28% уверены, что фастфуд вреден независимо от периодичности потребления.

Половина респондентов высказали мнение, что размещать на упаковке с едой в ресторанах быстрого питания информацию о вреде жирной пищи бесполезно. Только 24% считают, что делать это нужно.

Любят россияне больше всего шаурму (26%), пиццу (26%), бургеры (24%), хот-доги (20%), картошку фри (20%), куриные крылышки (16%), а также мороженое, коктейли, пончики, лапшу и роллы.

Самым вредным считают именно бургеры (23%). А среди напитков - газировку (15%).

Основную опасность фастфуда россияне видят в риске ожирения (34%). Также предполагают, что он может привести к диабету (16%), а еще вызвать болезни ЖКТ (17%). Поэтому 71% ответили, что хотели бы получить компенсацию от производителей быстрой еды за причиненный вред.

Тратят на фастфуд россияне в основном менее 1 тыс. рублей за одну покупку. Такую сумму назвали 35% опрошенных. Еще 35% тратят до 5 тыс. рублей. А каждый четвертый тратит до 10 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 1 246 человек, из них 65,5% - мужчины. Почти 60% опрошенных - в возрасте от 26 до 35 лет. 18% респондентов проживают в Москве, 12% - в Санкт-Петербурге, 10,6% - в Самаре, 10% - в Новосибирске, 8% - в Казани.