В центре Москвы демонтировали незаконные ограждения

Для местных жителей открыт доступ на территорию общего пользования и проезд к многоквартирным домам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Незаконные ограждения, мешавшие сквозному проезду к жилым домам на Земляном валу в центре Москвы, демонтировали. Об этом сообщает в среду госинспекция по недвижимости столицы.

"В центре столицы демонтированы незаконные ограждения, препятствующие сквозному проезду к жилым домам", - сказал начальник ведомства Иван Бобров, слова которого приводит инспекция. Речь идет об участке по адресу Земляной Вал, владение 38-40, строение 5, оформленном под эксплуатацию капитального объекта и здесь располагается административное здание.

Согласно данным инспекции, собственник "несанкционированно оградил примыкающую к участку территорию площадью 185 кв. м, не обремененную земельно-правовыми отношениями". "Участок использовался под парковку для ограниченного круга лиц, при этом установленные металлические ограждения препятствовали свободному проезду жителей к ближайшим многоквартирным домам и офисам, разрешительная документация на их возведение отсутствовала, устройства были установлены на территории общего пользования, таким образом, был осуществлен самозахват городской земли", - рассказал Бобров.

В настоящее время ограждения демонтированы, для местных жителей открыт доступ на территорию общего пользования и проезд к многоквартирным домам.