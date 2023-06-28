В программе IV Российской креативной недели впервые не будет деления по отраслям

Директор Российской креативной недели Марина Абрамова сообщила, что участники и гости обсудят кросс-отраслевые темы, которые касаются всех

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Повестка форума "Российская креативная неделя" в 2023 году не будет разделена на отрасли креативной индустрии, как это было в предыдущие годы. Участники и гости обсудят кросс-отраслевые темы, которые касаются всех, сообщила президент АНО "Креативная экономика", директор Российской креативной недели Марина Абрамова.

"В этом году Российская креативная неделя, конечно же, не могла пройти в стандартном формате, как мы ее проводили в прошлые годы. Впервые наша повестка не будет делиться на отрасли как это было раньше. У нас 16 креативных отраслей, у каждой отрасли была своя площадка, свой павильон, своя отраслевая повестка. В этом году все иначе, мы будем обсуждать кросс-отраслевые темы, которые касаются сразу всех отраслей", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Абрамова отметила, что в 2023 году форум созвучен со своим названием и будет идти ровно неделю - с 3 по 9 июля. Деловая программа пройдет с 3 по 7 июля в московском кластере "Ломоносов". "Нам очень важно после этой креативной недели выйти с конкретными решениями, которые позволят повысить качество нашего креативного продукта, повысить качество работы механизмов поддержки креативных отраслей, органов власти", - добавила она.

По словам организаторов, помимо деловой части на форуме будет представлена фестивальная программа, которая затронет более 60 площадок. Традиционно на Российской креативной неделе пройдет выездное заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура", также на форуме будет представлен большой региональный трек, приедут делегации из субъектов РФ, в том числе губернаторы.

Как отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, целью Российской креативной недели является диалог деятелей креативных индустрий и представителей государства. "Понять, что сделать для того, чтобы быстрее и более эффективно занять освободившиеся ниши, не догонять, а развиваться по своему треку, вне зависимости от того, что там происходит в обезумевшем коллективном Западе, что мы можем сделать и предложить своим гражданам, - это и есть задача этой креативной недели", - сказал он.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В этом году она пройдет с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.