Губернатор Камчатского края сообщил о перевозке белых кречетов на ВЭФ

Владимир Солодов отметил, что в 2023 году планируют провести первый аукцион по продаже птицы из центра реинтродукции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Белых кречетов, выращенных в центре реинтродукции и сохранения редких видов хищных птиц "Сокол" на Камчатке, привезут на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Это [планируемый в рамках ВЭФ "День сокола"] будет и праздник в городе, и посещение центра, и во Владивостоке обсуждение в формате делового форума. Да, [птиц привезем во Владивосток]", - сказал он.

Губернатор отметил, говоря о работе центра "Сокол", что находящиеся в нем птицы дают потомство, в этом году планируется провести первый аукцион по их продаже. "Белые кречеты - хищные птицы, которые очень востребованы в арабском мире, что приводило к браконьерству в прошлые годы. Мы замещаем [этот спрос] легальными птицами, которые выращены [в центре реинтродукции], и при приобретении которых не нарушается целостность природы", - добавил губернатор.

Он пояснил, что основная деловая программа "Дня сокола" пройдет во Владивостоке в нулевой день ВЭФ. Ей будет предшествовать программа на Камчатке, включающая в себя посещение центра.

Кречет - самый крупный из соколов. За последние 20 лет его популяция снизилась в России почти в три раза из-за браконьерства. На сегодняшний день приблизительная численность кречетов в России оценивается в 3,5-5 тыс. гнездовых пар.

Правительство РФ ранее поручило ежегодно с 2023 года проводить международный форум "День сокола". Его оргкомитет возглавила замглавы кабмина РФ Виктория Абрамченко.

О форуме

Третий форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.