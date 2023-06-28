28 июня, 16:14

Средний размер пенсий в РФ в мае увеличился на 14,6% по сравнению с маем 2022 года

По данным Росстата, он составил 19 462 рубля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Средний размер назначенных пенсий в мае 2023 года составил 19 462 рубля, показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем прошлого года. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России за январь - май 2023 года, опубликованном на сайте ведомства в среду.

"В мае 2023 года средний размер назначенных пенсий составил 19 462 рубля, увеличившись по сравнению с маем 2022 года на 14,6%", - говорится в докладе.

Согласно таблице Росстата, в мае прошлого года средний размер назначенных пенсий составлял 16 976 рублей, а в апреле 2023 года - 19 435 рублей. Реальный размер назначенных пенсий в мае 2023 года увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с апрелем 2023 года снизился на 0,2%. 

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