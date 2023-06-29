В Москве завод ускорил ремонт вагонов благодаря нацпроекту

Теперь предприятие сможет дополнительно отремонтировать 149 вагонов в год, или 14 составов электропоездов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Завод в Москве сократил на 38% время ремонта вагонов благодаря участию в национальном проекте "производительность труда". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московский локомотиворемонтный завод, специализирующийся на ремонте и техобслуживании вагонов, по итогам шести месяцев реализации нацпроекта "Производительность труда" сократил на 38% время выполнения работ первого капитального ремонта (КР1) вагонов электропоездов. Теперь предприятие сможет дополнительно отремонтировать 149 вагонов в год, или 14 составов электропоездов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в течение первых шести месяцев реализации нацпроекта специалисты завода вместе с экспертами регионального центра компетенций оптимизировали ключевой поток выполнения работ первого капитального ремонта (КР1) вагонов электропоездов, что предполагает частичную разборку вагона без замены интерьера. С помощью инструментов бережливого производства на предприятии организовали эффективные рабочие места, скорректировали маршруты перемещений, упорядочили очередность операций и деятельности сотрудников.

В результате этих изменений сократилось время подготовки комплектующих, необходимых для ремонта одного вагона, на 30% - с шести до четырех смен. Также был разработан и внедрен чек-лист разборки вагонов для того, чтобы унифицировать все операции, - это дало возможность рабочим разбирать вагон за три смены вместо шести.

"Московский локомотиворемонтный завод проводит плановый и текущий ремонт, техническое обслуживание вагонов электропоездов пригородного сообщения, а также колесных пар. Ежегодно ОАО "РЖД" направляет на капремонт около 600 вагонов электропоездов", - пояснили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.