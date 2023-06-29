Подо Львовом хотят установить памятник чебуреку вместо снесенного монумента "Родина-мать"

Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик отметил, что у проекта "есть спонсоры"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик предложил на месте монумента "Родина-мать", демонтированного накануне в поселке Брюховичи подо Львовом, установить памятник, посвященный чебуреку.

"Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника <...> ["Родина-мать"] будет в Брюховичах памятник чебуреку", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

В нынешнем году процесс сноса монументов и переименования на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся "дерусификации" страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на конец июня в украинской столице переименовали 316 городских объектов.