Мишустин заявил о важности работы судостроителей для технологического суверенитета

Благодаря работникам отрасли "российский гражданский флот и вся страна получают подарок, значение которого сложно переоценить", заявил премьер, говоря об отправке из бухты Большой Камень танкера нового поколения "Академик Губкин" и спуске на воду танкера "Восточный проспект"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с профессиональным праздником работников кораблестроения, отметив важность их труда для укрепления системы грузоперевозок и достижения технологического суверенитета.

"Стабильная и надежная работа судостроителей важна для экспорта отечественных товаров, укрепления системы грузоперевозок и смежных секторов, развития собственных компетенций и производств для достижения технологического суверенитета ", - сказал председатель правительства в видеообращении по случаю Дня кораблестроителя, а также спуска на воду танкера "Восточный проспект" и выхода в первый рейс - в порт приписки - танкера "Академик Губкин".

Благодаря работе судостроителей "российский гражданский флот и вся страна получают подарок, значение которого сложно переоценить", заявил глава кабмина, говоря об отправке из бухты Большой Камень танкера нового поколения "Академик Губкин" и спуске на воду танкера "Восточный проспект". Оба судна, подчеркнул Мишустин, были спроектированы на верфи "Звезда" с соблюдением самых высоких экологических стандартов и по передовым технологиям.

Еще несколько лет назад "суда таких размеров и сложности в России не строили - не было мощностей", заметил Мишустин. Теперь же, по его словам, на Дальнем Востоке уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими заказами, необходимыми для освоения Северного морского пути, трудятся профессионалы своего дела, применяется новейшее оборудование, внедряются современные методики и решения.

Российские судостроители продолжат создавать уникальные и востребованные суда и корабли, будут и дальше эффективно выполнять стоящие перед отраслью задачи и обеспечат ее динамичный рост, "приумножат славные традиции своих предшественников и укрепят авторитет России как великой морской державы", подытожил премьер.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником и с очередной победой! Семь футов под килем!" - добавил он.

О празднике

День кораблестроителя в России отмечается с 29 июня 1667 года. В этот день по указу царя Алексея Михайловича был заложен первый русский военный фрегат "Орел". А спустя три с половиной века, в 2017 году, эта дата стала профессиональным праздником.