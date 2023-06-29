В новых регионах РФ отметят день ветерана боевых действий

Дата проведения праздника на данный момент не является официальной

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. День ветерана боевых действий, который отмечается 1 июля, в 2023 году отпразднуют в новых регионах России. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России Сергей Липовой.

"География регионов прибавилась к нам, в состав России вошли четыре новых региона, и на новых территориях праздник будет отмечаться. В Донецке и Луганске у нас есть отделения "Офицеров России", и 1 июля там соберут ветеранов и отметят по возможности праздник", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Дню ветеранов боевых действий.

Дата проведения праздника на данный момент не является официальной. С 2009 года праздник также носит название "День памяти и скорби ветеранов боевых действий". В данный момент рассматривается возможность установить официальный статус данного праздника.