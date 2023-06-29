Львова-Белова и посланник Папы Римского обсудили защиту прав детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудила в ходе встречи с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи вопросы, касающиеся защиты прав детей.

"Встретилась с председателем католической конференции епископов Италии кардиналом Маттео Дзуппи. Обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей", - написала Львова-Белова в четверг в своем Telegram-канале.

При этом она выразила уверенность в том, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании.

Ранее архиепископ Павел Пецци сообщил ТАСС о том, что спецпосланник Папы Римского обсудил в ходе встречи с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым вопросы гуманитарного характера. Кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии.

Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира". Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.