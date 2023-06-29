Дума продлила возможность работы медучреждений Крыма и Севастополя без лицензий

Поправкой ко второму чтению был установлен срок до 1 июля 2025 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг сразу во втором и третьем чтениях законопроект о продлении до 1 июля 2025 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.

Документ внесла в палату 20 июня группа депутатов от указанных регионов. В первом чтении документ был принят 27 июня.

По действующим нормам упрощенный режим должен был прекратить действие 1 июля 2023 года. Редакция первого чтения предусматривала продление срока на 2,5 года - до 1 января 2026 года. Поправкой ко второму чтению был установлен срок до 1 июля 2025 года.

Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что в Севастополе ведется активная работа, направленная на приведение в соответствие лицензионным требованиям материально-технической базы медицинских организаций, но из-за ряда ограничений ее не получается завершить в установленный срок.