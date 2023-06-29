В Москве состоялось прощание с одним из основателей "Яблока" Виктором Шейнисом

Похороны одного из участников создания современной Конституции РФ пройдут 30 июня на Хованском кладбище в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прощание с одним из участников создания современной Конституции РФ и основателей партии "Яблоко" Виктором Шейнисом, умершим в воскресенье в возрасте 92 лет, состоялось в четверг в Москве. Об этом ТАСС сообщил председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

"Мы сегодня простились с нашим коллегой и другом Виктором Леонидовичем Шейнисом - человеком, который всю свою жизнь стремился сделать так, чтобы наша страна была лучше, честнее, свободнее, справедливее и человечнее. И он не просто этого хотел, а делал все, что может сделать гражданин своей страны", - сказал Рыбаков.

Он подчеркнул, что Шейнису "удалось сделать многое за свою жизнь для России". "Он был настоящим борцом, настоящим гражданином своей страны. И любил ее так, как любит настоящий сын. В радостях, бедах и трудностях. И стремился сделать все, чтобы его страна стала лучше. И теперь наша задача - продолжить его дело", - заключил председатель "Яблока".

В пресс-службе партии ТАСС сообщили, что похороны Шейниса пройдут в пятницу на Хованском кладбище в Москве.

О Шейнисе

Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве, позже переехал в Ленинград, где окончил исторический факультет ЛГУ. В 1958 году был исключен из комсомола и аспирантуры за критику советского вторжения в Венгрию 1956 года. В 1958-1964 годы был рабочим Кировского завода. Позже смог вернуться к научной карьере, с 1977 года стал главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР

С 1988 года Шейнис - участник клуба "Московская трибуна". В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. В 1991-1993 годах - член Совета Республики Верховного Совета России, заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России, занимался разработкой российской конституции вместе с другими специалистами.

В декабре 1993 года избран депутатом Государственной думы по федеральному списку избирательного объединения "Блок Явлинский-Болдырев-Лукин", выступал одним из его основателей. В 1995 году был вновь избран в Думу, закончил свою парламентскую карьеру в 1999 году.