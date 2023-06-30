Примгидромет сообщил об остановке процесса образования тайфунов в Тихом океане

Ситуация связана с аномально мощным вихрем "Мавар", отметил глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Процесс образования тропических вихрей, из которых формируются тайфуны, остановился в приэкваториальной зоне Тихого океана, сообщила в пятницу пресс-служба Приморского гидрометцентра. По словам главы учреждения Бориса Кубая, эта ситуация связана с аномально мощным и ранним тайфуном "Мавар".

"Процесс образования тропических вихрей в приэкваториальной зоне пока затих и, судя по всему, по крайней мере до середины июля может не возобновиться. Обычно в северо-западной части Тихого океана, в районе 10-й широты, формируется так называемая внутритропическая зона конвергенции (зона сходимости воздушных потоков), в которой происходит образование микровихрей, часть из которых превращается в тропические штормы и тайфуны. Но после зарождения и прохождения над акваторией Тихого океана аномально раннего и аномально мощного супертайфуна зона конвергенции как бы переместилась из района 10-й широты в район 30-й широты", - привела пресс-служба слова Кубая.

Он отметил, что одновременно над приэкваториальной зоной в средней и верхней тропосфере создались условия для усиления тихоокеанского антициклона, который своим высоким давлением гасит зарождение вихрей. По словам Кубая, эта и другие аномалии 2023 года станут "непаханным полем" для изучения фундаментальной наукой.

В конце мая - начале июня супертайфун "Мавар" прошел через Тайвань и южные японские острова. Около 52,9 тыс. жителей города Увадзима на западе Японии получили от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна. Также вихрь стал причиной отмены нескольких сотен авиарейсов, вызвал перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта в Японии. Тогда Кубай отмечал аномальную для мая энергетику тайфуна и диспозицию тихоокеанского антициклона, направляющего тайфуны в Японское море.​​​​​​