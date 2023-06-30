Суд Петербурга на 90 суток остановил работу ресторана, где произошло массовое отравление

Роспотребнадзор зафиксировал среди посетителей заведения 50 случаев острой кишечной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга на 90 дней приостановил работу ресторана на канале Грибоедова, где в минувшие выходные отравились выпускники и их родители. Как следует из материалов дела, Роспотребнадзор зафиксировал среди посетителей заведения 50 случаев острой кишечной инфекции. Кроме того, в заведении были обнаружены множественные санитарные нарушения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ТК "Арсенал трейд" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В протоколе представителем ООО "ТК "Арсенал трейд" было указано: "С выводами согласен. Замечания будут устранены". В судебном заседании представитель также вину признал. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе внеплановой проверки было установлено, что в ресторане на канале Грибоедова, дом 36, продукты питания хранились не должным образом, не были промаркированы, не соблюдалось товарное соседство. Предприятие не оснащено в достаточном количестве столами, моечным и технологическим оборудованием. Изготовление блюд производится в отсутствие технико-технологических карт. Не произведена уборка производственного помещения, имеются дефекты плиточного покрытия стен и пола. Обработка и хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции осуществляется совместно, часть инвентаря не имеет маркировки. Для изготовления блюд используется необработанное яйцо. В помещениях есть тараканы, уборка проходит без применения дезинфицирующих средств, работают сотрудники без медицинских книжек, в гигиеническом журнале нет подписи ответственного за ежедневный осмотр работников.

Во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщала о 19 выявленных случаях острой кишечной инфекции и о семи детях, госпитализированных с отравлением в инфекционные стационары Петербурга после выпускного в ресторане Grand Bianco. Там 24-25 июня заболевшие участвовали в банкетах по случаю окончания школы. Прокуратура и Следственный комитет накануне сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

Проверка, которую провело управление после инцидента, выявила в ресторане ряд нарушений. Максимальная санкция по ст. 6.6 КоАП для юридических лиц предусматривает штраф в размере 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как уточнили в пресс-службе судов, представитель фирмы "Арсенал трейд" с выводами инспекторов Роспотребнадзора согласился и письменно обязался устранить замечания.