Красная площадь и ВДНХ вошли в топ популярных мест на портале "Узнай Москву"

Также в список наиболее популярных локаций, в частности, вошли Нескучный сад и музей-заповедник "Царицыно"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Топ-10 самых популярных локаций города, представленных на портале "Узнай Москву", назвали в столице. Чаще всего туристы заходят на страницы онлайн-путеводителя, посвященные Красной площади, ВДНХ, Нескучному саду, музею-заповеднику "Царицыно", сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Число активных пользователей портала "Узнай Москву" превышает 155 тыс. Чаще всего они посещают разделы "Здания", "Места" и "Личности". Там размещена информация об архитектурных ансамблях, достопримечательностях и известных москвичах. Чаще всего горожане и туристы заходят на страницы онлайн-путеводителя, посвященные Красной площади, ВДНХ, Нескучному саду, музею-заповеднику "Царицыно", улицам Арбат и Тверская, Пречистенка, Мясницкая, Остоженка и Столешникову переулку", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Всего в проекте представлены описания и фотографии 2,2 тыс. исторических зданий, 353 музеев и 690 памятников, а также более 260 готовых вариантов прогулок по разным районам. С помощью удобной навигации на сайте можно найти интересующий объект по категории, популярности, принадлежности к тому или иному району, новизне или типу контента. Для любителей пеших прогулок подготовлены сотни маршрутов. Наиболее популярный из них называется "Покажи Москву", его длина составляет 6 км. Во время обзорной экскурсии горожане и туристы увидят Сретенский монастырь, Дом генерал-губернатора, Саввинское подворье, Никольский греческий монастырь, Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова, ГУМ, Большой театр и другие исторические здания.

"Поклонники Александра Островского могут стать участниками пешей экскурсии, посвященной 200-летию со дня рождения русского драматурга. Прогулка начинается в Замоскворечье, где он прожил более 17 лет. Еще горожане и туристы дойдут до Дома-музея Островского, Московской первой мужской гимназии, старой усадьбы Голицыных, здания Российского академического молодежного театра. Организаторы советуют для такого маршрута выделять не менее двух часов", - говорится в сообщении.

У проекта есть мобильное приложение, которое недавно модернизировали. Одно из главных нововведений - возможность слушать аудиогид даже при выключенном экране смартфона. Обновлена и функция поиска: добавлены всплывающие подсказки и фильтры.