В Ставрополе утвердили границы туристического центра города

В пресс-службе администрации муниципалитета отметили, что также планируется создание площадок для городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, установка новых арт-объектов, модернизация систем освещения и видеонаблюдения

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Администрация Ставрополя утвердила границы туристического центра города для последующего развития и благоустройства. Границы определяли с учетом мнения жителей, экспертов и опыта других регионов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Границы туристического центра города определены с учетом поступивших предложений от жителей Ставрополя, с учетом существующей практики по России, мнения экспертов. В результате туристский центр охватывает 98 га. Это, в первую очередь, историческая часть города от железнодорожного вокзала до сквера имени Андрея Джатдоева. В границы включены прилегающие объекты культурного наследия, в том числе Крепостная гора, а также парк "Центральный", - говорится в сообщении.

Для благоустройства и повышения туристической привлекательности центра города Ставрополь намерен принять участие во всероссийском конкурсе проектов по линии нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Получение федеральной субсидии позволит создать новую точку притяжения в городе.

"Федеральную субсидию в случае победы направим на создание пешеходной туристической зоны на улице Шаумяна с учетом безбарьерной среды, систему уличной навигации и ориентирующей информации для туристов, единообразие размещения и внешнего вида вывесок и информационных конструкций", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

В планах развития туристического центра города также создание площадок для городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий, установка новых арт-объектов, модернизация систем освещения и видеонаблюдения.