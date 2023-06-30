YouTube тестирует запрет на просмотр видео при обходе рекламы после трех предупреждений

Пользователи ранее обратили внимание на то, что при использовании программ-блокировщиков YouTube предлагает разрешить показ рекламы на видеохостинге или купить премиум-подписку, позволяющую смотреть видео без рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube тестирует возможность отключения доступа к просмотру видеозаписей для пользователей, пользующихся блокировщиками интернет-рекламы, после трех предупреждений. Об этом сообщил портал Android Authority.

По его данным, некоторые пользователи сервиса ранее обратили внимание на то, что при использовании программ-блокировщиков YouTube предлагает разрешить показ рекламы на видеохостинге или купить премиум-подписку, позволяющую смотреть видео без рекламы. В противном случае, как следует из снимка экрана, опубликованного Android Authority, после просмотра трех роликов с использованием программ для обхода рекламы пользователю может быть запрещен дальнейший просмотр видео.

"Представитель YouTube подтвердил, что на видеохостинге тестируется правило трех предупреждений", - пишет портал. По словам представителя сервиса, "небольшой эксперимент направлен на то, чтобы побудить пользователей отключить блокировщики рекламы или попробовать YouTube Premium". Пользователи, предпочитающие обходить рекламу, будут получать "повторные предупреждения", после чего "их возможность просмотра может быть заблокирована". В мае уже сообщалось, что принадлежащий корпорации Google видеохостинг начал тестировать такую функцию.

Google в 2016 году запретила размещение приложений - блокировщиков рекламы в онлайн-магазине Play Store, а также внесла в браузер Google Chrome ряд изменений, нацеленных на борьбу с блокировщиками. Год назад корпорация добилась блокировки приложения YouTube Vanced, которое блокировало встроенную рекламу на YouTube без необходимости приобретения платной подписки.

В марте 2022 года YouTube отключил возможность оформления подписки Premium для россиян. После начала спецоперации России на Украине YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из России, Google также отключила контекстную рекламу для жителей РФ из поисковика и видеохостинга.