В селе Средняя Елюзань Пензенской области ввели карантин из-за вспышки кори

Все пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести

ПЕНЗА, 1 июля. /ТАСС/. Карантин введен в селе Средняя Елюзань Пензенской области в связи с выявлением очага кори, приостановлены все массовые мероприятия. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте губернатора и правительства Пензенской области.

"Ввести ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области на период ликвидации очага кори", - отмечается в документе.

До стабилизации эпидемиологической ситуации в Средней Елюзани приостановлено проведение всех массовых мероприятий. Управлению МВД по региону и Росгвардии рекомендовано организовать содействие местным властям в организации круглосуточного контрольно-пропускного режима на территории села.

По данным Минздрава Пензенской области, в Средней Елюзани было выявлено семь случаев заболевания корью, все пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Средняя Елюзань - одно из крупнейших татарских сел в Европе, самый крупный населенный пункт Городищенского района Пензенской области. В селе проживают более 9 тыс. человек.