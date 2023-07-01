Участок автодороги между Джубгой и Сочи перекрыли из-за сильных осадков

Водителей призвали временно отказаться от поездок в этом направлении

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Участок автодороги между Джубгой и Сочи закрыт для проезда транспортных средств в связи с сильными осадками, выпавшими во время прошедшего смерча, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Туапсинском районе временно ограничено движение из-за выпадения сильных осадков. В связи с сильными осадками во время смерча в 15:30 мск в районе поселка Джубга на автодороге Джубга - Сочи [с] 2,7-х км до 4-го км перекрыто движение для транспортных средств", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на месте. Как только движение по проезжей части будет безопасно, движение возобновится. Водителей призывают временно отказаться от поездок в этом направлении.