Собянин: около 68 тыс. человек окончили московские школы в этом году

Мэр пожелал выпускникам здоровья, добра и удачи, а также быть счастливыми

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с выпускными вечерами и отметил, что этот праздник сегодня отмечают 68 тыс. человек.

"Сегодня выпускной - особый вечер для 68 тыс. молодых москвичей. Поздравляю вас с успешным окончанием школы! Вы шли к этому целых 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Рядом с вами всегда были замечательные учителя. Они старались научить вас думать и принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми", - написал мэр.

Он пожелал выпускникам здоровья, добра и удачи, а также быть счастливыми. Собянин отметил, что столичные выпускники "энергичные, амбициозные, со светлой головой и умелыми руками".

"Все эти годы вас согревала и вдохновляла родительская любовь. Берегите ее - как и воспоминания о родной школе. Уже завтра вы шагнете в новую, взрослую жизнь. <...> Вам по плечу самые смелые планы и замыслы, а Москва в этом поможет. Наша столица - лучший город, чтобы реализовать свои способности и таланты, добиться ярких успехов в карьере и жизни", - заключил мэр.